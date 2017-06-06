В Калининградской области дачника укусила гадюка

В понедельник, 5 июня, в Багратионовском районе дачника укусила гадюка. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Информацию подтвердил заместитель главного врача областной клинической больницы Калининградской области по медицинской части Игорь Вайсбейн. 35-летнего калининградца доставили в медучреждение из пос. Тамбовское. По словам пациента, на дачном участке его за руку укусила гадюка. Мужчину сразу госпитализировали и ввели ему противоядие. Ночь он провёл в реанимации.



Игорь Вайсбейн отметил, что сейчас жизнь пациента вне опасности, его выпишут примерно через два дня. В случае укуса ядовитой змеи медики советуют сразу наложить жгут выше места укуса, чтобы яд не распространялся по организму, и как можно быстрее отвезти человека в больницу. Там пострадавшему введут противоядие против яда конкретной змеи.