В Калининградской области дачника укусила гадюка
Гадюка обыкновенная
Кадр видеозаписи с сайта youtube.com
В понедельник, 5 июня, в Багратионовском районе дачника укусила гадюка. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.
Информацию подтвердил заместитель главного врача областной клинической больницы Калининградской области по медицинской части Игорь Вайсбейн. 35-летнего калининградца доставили в медучреждение из пос. Тамбовское. По словам пациента, на дачном участке его за руку укусила гадюка. Мужчину сразу госпитализировали и ввели ему противоядие. Ночь он провёл в реанимации.
Игорь Вайсбейн отметил, что сейчас жизнь пациента вне опасности, его выпишут примерно через два дня. В случае укуса ядовитой змеи медики советуют сразу наложить жгут выше места укуса, чтобы яд не распространялся по организму, и как можно быстрее отвезти человека в больницу. Там пострадавшему введут противоядие против яда конкретной змеи.
Это не первый случай в этом году нападения змей на жителей региона. Так, 19 марта в хозяйственной постройке на территории частного дома по ул. Грибной в Калининграде 31-летнего мужчину укусила змея
, по описанию похожая на гадюку. Пострадавшему сразу ввели противоядие.
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