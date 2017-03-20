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Жителя Московского района Калининграда укусила гадюка

Автор: Ольга Запивалова
19:42
  7967 0
  • Калининградец после укуса гадюки был госпитализирован
Калининградец после укуса гадюки был госпитализирован
Фото: Виктор Будзин
В воскресенье, 19 марта, около 20 часов вечера на ул. Грибной в Калининграде мужчину укусила гадюка. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города. 
 
Как рассказал собеседник издания, пострадавшему 31 год, ядовитая змея укусила его в бедро. Мужчина живёт в районе частной застройки, змея напала на него когда он находился на своей территории в хозяйственной постройке. Прибывшие на место медики идентифицировать змею не успели, она быстро ретировалась. Судя по описанию пострадавшего, это была гадюка. Мужчина, по его словам, страдает от аллергии, его госпитализировали в ЦГКБ. 
 
Врачи подтвердили, что в воскресенье вечером к ним поступил пациент, которого укусила змея, предположительно гадюка. Пострадавшему ввели противоядие и для профилактики на ночь оставили в реанимации. Уже утром пациента перевели в отделение терапии, его самочувствие не вызывает опасений. 
 
В зоопарке Калининграда Клопс.Ru рассказали, что специалисты герпетологи вместе с сотрудниками МЧС выезжают на вызовы граждан об обнаружении змей, правда, это случается не часто. 
 
"Не более 3-5 вызовов в год, в промежуток времени с конца весны и до осени - в теплый период, - рассказала пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова. — Не всегда удаётся отловить змею, но наши специалисты для этого прилагают максимум усилий: порой часами караулят рептилий, переворачивают вещи в хозпостройках, отодвигают мебель и т.п. С гадюками в городской черте они пока не сталкивались. Случай тем более удивительный, поскольку сейчас ещё холодно и сыро, а гадюки любят тепло".
 
По словам Екатерины, нередко гадюк путают с ужами — расцветка похожа, да и укусить уж тоже может довольно болезненно. Однажды специалистам пришлось ловить сбежавшего из домашнего террариума полоза. В ноябре 2014 года жительница улицы Стекольной обнаружила полутораметровую змею на капоте своего автомобиля. Оказалось, что полоз жил в квартире на 9 этаже, он выпал из окна и пристроился на автомобиле женщины. Зоологи отловили рептилию и вернули хозяевам.
 
Герпетологи зоопарка говорят что им известно о случаях, когда калининградцы содержат в частных террариумах и ядовитых змей. Отлавливать таких питомцев сбежавших на свободу, им ещё не приходилось. Специалисты утверждают, что любая змея нападает на человека редко — только от безысходности, будучи загнанной в угол. 
 
Аномальную активность гадюк в Калининграде зафиксировали в августе 2015 года. 
 
"Местные, калининградские гадюки не нанесут фатального вреда взрослому здоровому человеку - они небольшого размера, и зубы у них маленькие, - говорит Екатерина Михайлова. — К тому же гадюка не всегда охотно расстаётся со своим ядом — может его и не выпрыснуть. Но после укуса в любом случае необходимо как можно быстрее обратиться к врачу! Могут возникнуть аллергические реакции, проблемы с сердцем и другие. Поэтому нужно ввести противоядие. Чтобы яд не распространялся по организму, место выше укуса надо перетянуть жгутом — отсасывать яд, вскрывать рану не рекомендуется должного эффекта это не возымеет, можно только навредить". 
 
В 2014 году Клопс.Ru рассказывал о калининградце Андрее Мазневе, который собрал большую коллекцию ядовитых рептилий. У него жили питоны, удав, ямкоголовые гадюки, кобры, гремучая змея, паук-птицеед и один из десяти самых опасных скорпионов в мире.
 

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