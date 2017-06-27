Ария из "Пятого элемента": молодые калининградские артисты дадут концерт в прямом эфире радио "Комсомольская правда"

Молодые солисты Калининградской филармонии исполнят культовые произведения мировой классической музыки в прямом эфире радио "Комсомольская правда"



Артисты Александр Дудницкий, Юлия Василькова, Виктория Бобкова, Анаит Мкртчян и Светлана Полевая споют знаменитые арии, среди которых — ария Лючии ди Ламмермур из одноимённой оперы Доницетти, более известная как песня Дивы Плавалагуны из фильма "Пятый элемент".



Услышать концерт можно будет в прямом эфире радио "Комсомольская правда" на 107,2 FM или на сайте "Комсомольской правды", а также на сайте Клопс.Ru. Начало в 19:00 по калининградскому времени.