Ария из "Пятого элемента": молодые калининградские артисты дадут концерт в прямом эфире радио "Комсомольская правда"
Фото: Калининградская областная филармония
Молодые солисты Калининградской филармонии исполнят культовые произведения мировой классической музыки в прямом эфире радио "Комсомольская правда"
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Артисты Александр Дудницкий, Юлия Василькова, Виктория Бобкова, Анаит Мкртчян и Светлана Полевая споют знаменитые арии, среди которых — ария Лючии ди Ламмермур из одноимённой оперы Доницетти, более известная как песня Дивы Плавалагуны из фильма "Пятый элемент".
Услышать концерт можно будет в прямом эфире радио "Комсомольская правда" на 107,2 FM или на сайте "Комсомольской правды", а также на сайте Клопс.Ru. Начало в 19:00 по калининградскому времени.
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