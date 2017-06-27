В Калининграде мужчина открыл ювелирную мастерскую для глухонемой дочери и её друзей

Житель Калининграда занялся ювелирным бизнесом специально для того, чтобы трудоустроить свою глухонемую дочь. Об этом пишет "АиФ-Калининград".
Столкнувшись с проблемой трудоустройства ребёнка-инвалида, калининградец решил проблему кардинально: создал предприятие по обработке янтаря для своей дочери Екатерины и её друзей — таких же глухонемых художников и ювелиров. По словам Павла, выбор работ для инвалидов довольно широкий, однако есть нюансы. Например, его дочь Катя с подружками пошли учиться на ювелиров и чуть не бросили сразу же: ничего не понимали без перевода. Пришлось с ними на занятия ходить Катиной маме — женщина вела конспекты и отдавала неслышащим девочкам.
"Когда дочка и её подружки окончили лицей, долго мыкались и не могли найти работу. Я тогда всё ещё ходил в море механиком. Кроме того, я слесарь шестого разряда, всегда что-то мастерил. Одним из хобби была ювелирка. Мне давно предлагали стать соучредителем фирмы по переработке янтаря, и я решился. Открыл филиал, стал там работать сам и трудоустроил девчонок. Но когда заметил, что компаньоны с нами не очень честны, решил учредить своё дело. Ушли втроём: я, дочь и один парень — художник. Денег не хватало, как и оборудования для нового производства. Но был запал. Какие-то механизмы придумывал сам. А когда встали на ноги, забрал из прежней конторы остальных. Сейчас у нас работает 20 человек, восемь из них — глухие", — рассказал Павел.
По словам мужчины, некоторые предприниматели используют инвалидов для получения льгот самым бессовестным образом: набирают людей на испытательный срок, платят мизерные деньги и увольняют по окончании срока, набирая новых. Правда, один такой "бизнесмен" вернул долги после серьёзного разговора с родителями пострадавших. При этом на налоговые льготы особо рассчитывать Павел не советует из-за частой смены законов.
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