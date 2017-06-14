Минтруд РФ: число школ, доступных для инвалидов, за пять лет увеличилось в десять раз

В России за пять лет количество школ, доступных для инвалидов, увеличилось в десять раз. Как сообщает ТАСС , об этом рассказал замминистра труда и соцзащиты России Григорий Лекарев.

"За последние пять лет нам удалось сильно продвинуться в вопросах обеспечения доступности школьного образования для инвалидов. Порядка 20% школ стали сейчас для них доступными, а стартовали мы с уровня в 2% школ, которые имели приспособления для инвалидов", – отметил чиновник.

Лекарев подчеркнул важность инклюзивной среды образования,. По его мнению, это идёт на пользу и инвалидам, и остальным ученикам.

Чиновник также рассказал о планах по созданию в каждом федеральном округе университета, доступного для людей с ограниченными возможностями. По его словам, в каждом округе их должно быть два-три. Сейчас идёт работа по их созданию на базе ведущих учебных заведений.