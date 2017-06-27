Мошенники третируют калининградских предпринимателей угрозами о "проверках Роспотребнадзора"
В Калининградской области действуют мошенники, которые, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора по Калининградской области, сообщают о предстоящих проверках и предлагают "урегулировать" ситуацию с помощью взяток. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В Роспотребнадзоре просят обо всех подобных случаях незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 — для любых операторов мобильной связи) и в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53-69-42.
"Все проверки осуществляются должностными лицами управления в соответствии с распоряжениями, изданными по установленным основаниям, которые в обязательном порядке под роспись предъявляются хозяйствующим субъектам в момент начала проверки", — говорится в сообщении. При этом с планом проверок можно ознакомиться на сайте управления.
Стоит отметить, что калининградские мошенники довольно часто прикрываются Роспотребнадзором. Так, в начале июня у бизнесменов вымогали деньги
"на погашение вспышки туберкулёза". Ранее, угрожая "проверками", бизнесменам рекомендовали приобрести некую типографскую продукцию
, которая (с их слов) должна быть размещена в "Уголке для потребителей" у каждого предпринимателя.
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