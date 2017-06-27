Мошенники третируют калининградских предпринимателей угрозами о "проверках Роспотребнадзора"

В Калининградской области действуют мошенники, которые, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора по Калининградской области, сообщают о предстоящих проверках и предлагают "урегулировать" ситуацию с помощью взяток. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В Роспотребнадзоре просят обо всех подобных случаях незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 — для любых операторов мобильной связи) и в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53-69-42.



"Все проверки осуществляются должностными лицами управления в соответствии с распоряжениями, изданными по установленным основаниям, которые в обязательном порядке под роспись предъявляются хозяйствующим субъектам в момент начала проверки", — говорится в сообщении. При этом с планом проверок можно ознакомиться на сайте управления.