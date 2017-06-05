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В Калининграде мошенники вымогают у бизнесменов деньги "на погашение вспышки туберкулёза"

17:27
  738 0
Архив Клопс.Ru
В Калининградской области мошенники под видом сотрудников Роспотребнадзора вымогают у бизнесменов деньги "на погашение вспышки туберкулёза". Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

"В июне 2017 года возобновились действия неустановленных лиц, которые, представляясь должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, обращаются по телефону к субъектам предпринимательской деятельности с просьбой о предоставлении денежных средств для "погашения вспышки туберкулёза" у заключённых или подследственных", — сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре утверждают, что не имеют никакого отношения к действиям неизвестных лиц. Обо всех случаях подобных обращений следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 — для любых операторов мобильной связи) и в Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53-69-42.
 
Ранее калининградским предпринимателям звонили мошенники и угрожают проверками Роспотребнадзора. Перед "проверками" они рекомендовали приобрести некую типографскую продукцию, которая (с их слов) должна быть размещена в "Уголке для потребителей" у каждого предпринимателя.  
 
 

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