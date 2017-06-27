В МВД выпустят удостоверение личности для людей без гражданства РФ

Проживающие на территории России лица без гражданства получат новые документы, удостоверяющие их личность. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на собственные источники в правительстве и силовых структурах.

Соответствующий законопроект готовит МВД. В новом документе будут указаны основные данные о владельце, его фотография и фактический адрес проживания. Получить его смогут в том числе те, у кого нет никаких бумаг, удостоверяющих личность.

"Он будет действовать ещё до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются", – отметил председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров.

По данным МВД России, около 400 лиц без гражданства находятся в стране по разрешению на временное проживание. Ещё около семи тысяч живут в России по виду на жительство.