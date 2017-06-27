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Главная Новости Общество

В МВД выпустят удостоверение личности для людей без гражданства РФ

08:07
  495 1
Архив Клопс.Ru
Проживающие на территории России лица без гражданства получат новые документы, удостоверяющие их личность. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на собственные источники в правительстве и силовых структурах.
 
Соответствующий законопроект готовит МВД. В новом документе будут указаны основные данные о владельце, его фотография и фактический адрес проживания. Получить его смогут в том числе те, у кого нет никаких бумаг, удостоверяющих личность. 
 
"Он будет действовать ещё до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются", – отметил председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров.
 
По данным МВД России, около 400 лиц без гражданства находятся в стране по разрешению на временное проживание. Ещё около семи тысяч живут в России по виду на жительство.
 
В мае стало известно о том, что иностранцы, которые приедут в Россию для получения РВП (разрешения на временное проживание), должны будут оформлять для этого дополнительную визу. Правительство будет ежегодно утверждать квоты на такие визы. Раньше опрос "Левада-центра" выяснил: большая часть россиян считает, что правительство должно ограничить приток мигрантов.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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ea9tkzrw
ea9tkzrw #
09:29
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