В МВД выпустят удостоверение личности для людей без гражданства РФ

Проживающие на территории России лица без гражданства получат новые документы, удостоверяющие их личность. Об этом сообщают "Известия"
с ссылкой на собственные источники в правительстве и силовых структурах.
Соответствующий законопроект готовит МВД. В новом документе будут указаны основные данные о владельце, его фотография и фактический адрес проживания. Получить его смогут в том числе те, у кого нет никаких бумаг, удостоверяющих личность.
"Он будет действовать ещё до получения разрешения на временное проживание. Людей, которые смогут его получить, много в центрах временного содержания иностранцев либо в ночлежках. Старые документы у них утрачены, а новые не выдаются", – отметил председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров.
По данным МВД России, около 400 лиц без гражданства находятся в стране по разрешению на временное проживание. Ещё около семи тысяч живут в России по виду на жительство.
В мае стало известно
о том, что иностранцы, которые приедут в Россию для получения РВП (разрешения на временное проживание), должны будут оформлять для этого дополнительную визу. Правительство будет ежегодно утверждать квоты на такие визы. Раньше опрос "Левада-центра" выяснил
: большая часть россиян считает, что правительство должно ограничить приток мигрантов.
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