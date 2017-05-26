В России введут ещё один вид визы для иностранцев

Иностранцы, которые приедут в Россию для получения РВП (разрешения на временное проживание), должны будут оформлять для этого дополнительную визу. Об этом пишет ТАСС.



В пятницу, 26 мая, депутаты Госдумы приняли поправки в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ". Новые правила уточняют процедуры пересечения границы для иностранцев и лиц без гражданства, которым разрешено временное проживание в стране. Теперь перечень обыкновенных виз на въезд в РФ дополняется визой на въезд в РФ в целях получения разрешения на временное проживание.



"Такая виза выдаётся иностранному гражданину или лицу без гражданства на срок до четырёх месяцев при наличии решения территориального органа МВД России о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) в РФ", — говорится в сопроводительных документах.