Директор "Куршской косы" запустил на YouTube канал о жизни нацпарка
Директор "Куршской косы" Анатолий Калина запустил на YouTube канал, где планирует освещать жизнь национального парка. Первый выпуск он опубликовал на своей странице в Facebook
.
Программа называется "Личный контроль". Как указано в описании, в ней Калина будет рассказывать о работе подразделений национального парка, о животном и растительном мире Куршской косы и о жизни посёлков.
В первом выпуске Калина рассказал о том, с какими нарушениями чаще всего сталкиваются сотрудники парка, и продемонстрировал систему видеонаблюдения, которая работает на территории. В программе показали художественный пленэр, прошедший в пос. Рыбачий, и немецкого путешественника Винфрида Лангнера, который отправился
в Санкт-Петербург на своём тракторе "Роберте".
"Мы очень рассчитываем на ваши комментарии и пожелания. Подписывайтесь, смотрите нас и советуйте своим друзьям", – обратился Калина к зрителям.
Ранее Анатолий Калина рассказал
, что на Куршской косе может появиться тропа на деревьях. Прогулочный маршрут проложат по их кронам. По его словам, уже есть наработки для реализации проекта.
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