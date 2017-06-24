Директор "Куршской косы" запустил на YouTube канал о жизни нацпарка

Директор "Куршской косы" Анатолий Калина запустил на YouTube канал, где планирует освещать жизнь национального парка. Первый выпуск он опубликовал на своей странице в Facebook

Программа называется "Личный контроль". Как указано в описании, в ней Калина будет рассказывать о работе подразделений национального парка, о животном и растительном мире Куршской косы и о жизни посёлков.

В первом выпуске Калина рассказал о том, с какими нарушениями чаще всего сталкиваются сотрудники парка, и продемонстрировал систему видеонаблюдения, которая работает на территории. В программе показали художественный пленэр, прошедший в пос. Рыбачий, и немецкого путешественника Винфрида Лангнера, который отправился в Санкт-Петербург на своём тракторе "Роберте".

"Мы очень рассчитываем на ваши комментарии и пожелания. Подписывайтесь, смотрите нас и советуйте своим друзьям", – обратился Калина к зрителям.