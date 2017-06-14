Вилли на "Роберте": 81-летний немец отправился на тракторе в Петербург и застрял в Калининграде из-за поломки

Немецкий пенсионер-путешественник Винфрид Лангнер (Winfried Langner) застрял по пути из Лауэнфёрде в Санкт-Петербург из-за сломавшегося трактора.

20 мая 81-летний Вилли-тракторист, как прозвали Лангнера в Германии, на своём тракторе "Роберте" – так он его прозвал – и мини-фургоне отправился из местечка Лауэнфёрде в земле Нижняя Саксония в Санкт-Петербург, чтобы передать властям города германский флаг как символ дружбы между немецким и русским народом.

"Я считаю, что подобное мероприятие способно укрепить дружественные отношения между народами наших двух стран, нам нечего делить, мы должны сотрудничать и помогать друг другу", — рассказал Клопс.Ru немецкий путешественник.

Винфрид Лангнер со своим трактором. Фото Виталия Кузьмина

Трактор марки Deutz 1961 года выпуска способен развивать скорость только до 18 км/ч. Из-за этого ему нельзя ездить по немецким автобанам, но в России он путешествует по всем дорогам. Местные дороги ему нравятся, правда, 81-летний автомобильный механик отметил, что работать ещё есть над чем. Все последние 20 лет пенсионер восстанавливал машину, чтобы была возможность путешествовать.

На пути в Литву через Калининград с трактором Винфрида Лангнера случилась беда — на улице Суворова отвалилось левое колесо. Растерянный немец искал в записной книжке телефоны мастеров. Но помощь пришла от обычного калининградского водителя Виталия Кузьмина, который заметил немца на дороге.

"4 июня увидел, что сломался коллекционный трактор, не сразу обратил внимание, что он немецкий, стал интересоваться, что с техникой, вижу — немец бегает, ничего не понимает, я ему на пальцах объяснил, мол, давай ко мне во двор, благо, живу недалеко, там есть гараж, и мы починим. Он согласился и с тех пор живёт у нас", — рассказывает Виталий.

Виталий Кузьмин. Фото: Виктор Буздин / Клопс.Ru

В доме Виталия иностранному гостю выделили отдельную комнату, в ожидании недостающей детали Винфриду Лангнеру показывают город, а на днях он побывал на побережье Балтийского моря.

Сам Виталий ценитель старинной техники. Сейчас он восстанавливает советскую "Волгу". Подобные путешествия на машине пока не планирует, а предпочитает современный мотоцикл.

"Я теперь знаю, что если у меня что-то случится в Германии, то ко мне на помощь приедет мой немецкий друг, он и сам об этом говорит — правда, с оговоркой, что может добраться до меня только недели через две", — рассказывает Виталий.

Семья калининградцев приняла путешественника очень тепло. За всё время никаких проблем не возникало, несмотря на то что немец не владеет русским языком, а калининградцы — немецким. Несколько раз судьбой пенсионера приезжал интересоваться немецкий консул.

Винфрид Лангнер пишет письмо своей дочери. Фото Виталия Кузьмина

"Очень лёгкий на подъём, показали ему город, вместе готовили разные блюда: вчера плов на костре, сегодня зарезали курицу, сварили суп с макаронами, очень нам с ним комфортно и уютно", — рассказывает глава семьи Валентина.

Во вторник, 13 июня, немецкий консул привёз сломавшуюся у трактора деталь, за два дня немецкий пенсионер и калининградец восстановили технику, и теперь он продолжит свой путь.

"Если надумает оставаться, мы не против, он нам как родной стал за эти дни, надеемся, что ещё получится увидеться", — рассказывает Клопс.Ru Валентина.

Трактор "Роберт" ремонтировали совместно. Завтра утром через Куршскую косу он отправится в Литву, затем пересечёт Латвию, Эстонию и поедет в Санкт-Петербург.

"Связался с администрацией нашего национального парка, согласовали вопрос его пересечения, всё же трактор, также они пообещали, что передадут информацию и на литовскую сторону, чтобы и там 81-летний пенсионер смог спокойно пересечь границу", — рассказывает Виталий.

Винфрид Лангнер и Виталий Кузьмин на Балтийском море. Фото Виталия Кузьмина

Сколько продлится путешествие, 81-летний немецкий пенсионер пока не знает. Первоначально он рассчитывал на четырёхмесячную поездку, но с учётом "каникул" в Калининграде и других возможных проблем срок может вырасти.

"Я никуда не тороплюсь, если буду ехать пять месяцев — ничего страшного, главное для меня — передать флаг, я знаю, что в Санкт-Петербурге меня ждут, у меня важная и почётная миссия, от которой я не откажусь", — отметил Винфрид Лангнер.

По словам вдовца и отца шестерых детей, в день он проезжает 120 километров. Остановки делает там, где ему нравится, а спит, как правило, в своём фургоне. Сам мини-фургончик оборудован всем необходимым: спальным местом, холодильником. Есть даже газовое оборудование. Нет только телевизора и интернета. Вилли-тракторист отказывается пользоваться навигатором. Он едет исключительно по бумажным картам.

Как будет ехать обратно, Вилли-тракторист пока не знает. Всё будет зависеть от того, хватит ли по срокам действия его визы, а также каково будет самочувствие. Если же не получится поехать обратно своим ходом, то вернётся немецкий пенсионер на родину через Финляндию и по Балтийскому морю на пароме.

Это уже не первое путешествие знаменитого немца. После смерти супруги, в 2013 году, Лангнер добрался на своём "Роберте" до испанской Мальорки, а в 2015 году — до мыса Нордкап в Норвегии. Поначалу Винфрид Лангнер путешествовал со своим другом, но после того как его коллега запутался с навигацией и залил вместо дизеля бензин, они поссорились. Через два года Лангнер собирается покорить Южную Америку.