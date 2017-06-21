На Куршской косе хотят сделать тропу по кронам деревьев

На Куршской косе хотят сделать тропу на деревьях, по кронам планируется проложить прогулочный маршрут. Об этом заявил в эфире программы "Авторитет с Еленой Воловой" на радио "Комсомольская правда – Калининград" генеральный директор нацпарка Анатолий Калина.

"Я бы сделал тропу над кронами деревьев. Недавно был в командировке в Германии и там подсмотрел это в одном из национальных парков. Дорожка начинается с середины дерева. В конце ты поднимаешься над кронами деревьев на 41 метр. Вид потрясающий", — отметил он.

По словам Калины, если в нацпарке выбрать правильное место, то тропа бы пользовалась хорошим спросом. На такой прогулке люди смогут наблюдать птиц и их гнёзда. Директор парка "Куршская коса" также добавил, что уже есть наработки для реализации данного проекта.

"В прошлую пятницу, 16 июня, мы вошли в программу по развитию туризма в национальных парках. Теперь ждём, когда придут официальные бумаги, чтобы мы смогли начать подготовку документов. В рамках программы планируется также поменять дорожки, инфраструктуру и весь вид национального парка, Это разовая программа, которая изменит наш парк вообще", — сказал Калина.