Голодец: к октябрю будут готовы предложения по продлению программы материнского капитала

Новые предложения по продлению программы материнского капитала представят в конце сентября или в начале октября. Как сообщает ТАСС , об этом рассказала вице-премьер РФ Ольга Голодец.

Чиновница отметила, что в настоящий момент социальный блок правительства готовит комплекс предложений по поддержке демографичнской политики. Речь идёт о программе материнского капитала, создании новых мест в яслях и других мерах помощи молодым семьям.

"Нам дано поручение проработать меры демографической политики, мы сейчас очень плотно обсчитываем все варианты, меры поддержки молодых семей. Эта работа организована совместно со всеми другими блоками правительства. Я надеюсь, что уже в ближайшие месяцы мы дадим хорошие предложения по поддержке молодых семей", – рассказала Голодец.