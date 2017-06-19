Военную ипотеку разрешили погашать за счёт материнского капитала

Правительство РФ урегулировало вопрос использования средств материнского капитала для приобретения жилья участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Об этом сообщили в группе по взаимодействию со СМИ ОПФР по Калининградской области.



"Ранее законодательство о накопительно-ипотечной системе содержало норму о том, что военнослужащий оформляет право собственности на жильё только на своё имя. Соответственно, на это жилое помещение средства маткапа не могли направляться", — отмечается в пресс-релизе Пенсионного фонда.