Военную ипотеку разрешили погашать за счёт материнского капитала
Правительство РФ урегулировало вопрос использования средств материнского капитала для приобретения жилья участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Об этом сообщили в группе по взаимодействию со СМИ ОПФР по Калининградской области.
"Ранее законодательство о накопительно-ипотечной системе содержало норму о том, что военнослужащий оформляет право собственности на жильё только на своё имя. Соответственно, на это жилое помещение средства маткапа не могли направляться", — отмечается в пресс-релизе Пенсионного фонда.
При этом условия использования маткапитала на улучшение жилищных условий предполагают оформление жилья на всех членов семьи. В ПФР уточнили, что документ был опубликован 25 мая
и вступил в силу: сейчас специалисты фонда уже работают по таким запросам.
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