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Срок получения маткапитала сократили

16:31
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Архив Клопс.Ru
Сроки выплаты средств материнского капитала сократили в соответствии с постановлением Правительства РФ. Об этом сообщила специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Калининградской области Наталья Казакова.

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и ещё месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращён с месяца до десяти дней. Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти дней с даты подачи заявления на распоряжение сертификатом.

Постановление правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 тыс. 26 рублей. Для вступления в программу материнского капитала у россиян есть ещё почти два года: для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы второй ребёнок, который даёт право на сертификат, был рождён или усыновлён по 31 декабря 2018 года включительно. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Напомним, средствами материнского капитала можно распорядиться по четырём направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

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