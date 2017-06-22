На Украине выписали первый штраф за ношение георгиевской ленточки
В четверг, 22 июня, сотрудники национальной полиции Украины впервые выписали штраф за ношение георгиевской ленточки. Об этом пишет ТАСС
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Инцидент произошёл в Днепре (бывший Днепропетровск). Полицейские изъяли георгиевскую ленточку у женщины.
"На месте происшествия составлен административный протокол по ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты")", — говорится в сообщении.
12 июня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете
"изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки в стране. Согласно нему, за "публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение" георгиевской ленточки или изображения на Украине предусматриваются штрафы в размере от 850 до 2 550 гривен. Предметы с символикой изымаются у владельца. При повторном нарушении закона штраф увеличивается до 5 100 гривен или грозит административный арест до 15 суток. Ранее также сообщалось, что депутат парламента Литвы Гинтаре Скайсте обратилась к главе Минтранса страны с предложением ввести запрет на ношение георгиевских лент
в общественном транспорте.
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