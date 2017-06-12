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Главная Новости Общество

Порошенко официально запретил георгиевские ленты

14:10
  589 0
Архив Клопс.Ru
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете "изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки в стране. Об этом сообщает "РИА Новости".
 
Согласно закону, за "публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение" георгиевской ленточки или изображения на Украине предусматриваются штрафы в размере от 850 до 2550 тысяч гривен. Предметы с символикой изымаются у владельца. При повторном нарушении закона штраф увеличивается до 5100 гривен или административный арест до 15 суток.
 
Исключение предусмотрено лишь для ветеранов Великой Отечественной войны. Если их ордена или медали содержат элементы георгиевской ленты, налагать штраф на владельцев не будут.
 
Закон о запрете георгиевской ленты в стране Верховная рада приняла в мае 2017 года и ввела административную ответственность за её использование. За данное решение проголосовали 238 из 338 народных депутатов Украины.

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