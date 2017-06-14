В Литве предложили запретить носить георгиевскую ленту в общественном транспорте
Депутат парламента Литвы Гинтаре Скайсте обратилась к главе Минтранса страны с предложением по введению запрета на ношение георгиевских лент в общественном транспорте. Об этом сообщает
ТАСС.
Георгиевская ленточка, широко вошедшая в обиход в 2005 году во время празднования 60-летия победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, сейчас активно используется для экспорта в соседние страны как знак победы для того, чтобы вызвать ностальгию по тем временам и укрепить благосклонность к политике современной России, — сказала Скайсте.
Консерватор отметила, что государство должно обеспечить комфортное эмоциональное и физическое самочувствие пассажиров общественного транспорта. Использование же георгиевской ленточки, по мнению парламентария, может вызвать межнациональную рознь.
Ранее сообщалось, что президент Украины подписал закон
о запрете "изготовления и пропаганды" георгиевской ленточки в стране. Согласно закону, за "публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение" георгиевской ленточки или изображения на Украине предусматриваются штрафы в размере от 850 до 2 550 гривен. Предметы с символикой изымаются у владельца. При повторном нарушении закона штраф увеличивается до 5 100 гривен или грозит административный арест до 15 суток.
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