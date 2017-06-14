В Литве предложили запретить носить георгиевскую ленту в общественном транспорте

Георгиевская ленточка, широко вошедшая в обиход в 2005 году во время празднования 60-летия победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, сейчас активно используется для экспорта в соседние страны как знак победы для того, чтобы вызвать ностальгию по тем временам и укрепить благосклонность к политике современной России, — сказала Скайсте.