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В Калининграде с начала года кинологи полиции и их собаки раскрыли 170 преступлений (фото, видео)

07:50
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Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
4 фото
В Калининграде с начала года сотрудники Центра кинологической службы регионального УМВД и их служебно-розыскные собаки раскрыли 170 преступлений. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. 
 
Сообщается, что на сегодняшний день в калининградской полиции служат немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, ризеншнауцеры, спаниели и вельштерьеры. Собак воспитывают с 4-х месячного возраста. Возглавляет ЦКС УМВД подполковник полиции Алексей Сухицкий.
 
Кинологи с собаками ежедневно выезжают на вызовы и оказывают содействие в расследованиях. У каждого служебного пса своя специализация, которой его учат с момента зачисления в штат. Собаки ищут оружие, наркотики, идут по следу и задерживают преступников.
 
В мае 2017 года кинологи с собаками помогли в поисках пропавшего в Гурьевске 13-летнего школьника. В марте в Калининграде сотрудники полиции и кинологи спасли 26-летнего местного жителя, который упал в затопленный строительный котлован на ул. Николая Карамзина. В апреле кинологи участвовали в операции обследования содержимого чемодана, найденного на Ленинском проспекте. 
 
 

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