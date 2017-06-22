В Калининграде с начала года кинологи полиции и их собаки раскрыли 170 преступлений (фото, видео)

В Калининграде с начала года сотрудники Центра кинологической службы регионального УМВД и их служебно-розыскные собаки раскрыли 170 преступлений. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сообщается, что на сегодняшний день в калининградской полиции служат немецкие и бельгийские овчарки, лабрадоры, ризеншнауцеры, спаниели и вельштерьеры. Собак воспитывают с 4-х месячного возраста. Возглавляет ЦКС УМВД подполковник полиции Алексей Сухицкий.

Кинологи с собаками ежедневно выезжают на вызовы и оказывают содействие в расследованиях. У каждого служебного пса своя специализация, которой его учат с момента зачисления в штат. Собаки ищут оружие, наркотики, идут по следу и задерживают преступников.