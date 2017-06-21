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Калининградские медики перед ЧМ-2018 потренировались эвакуировать болельщиков из-под "обрушившихся" трибун

11:33
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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Во вторник, 20 июня, в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года экстренные медицинские службы и лечебные учреждения региона продемонстрировали готовность к ликвидации медико-санитарных последствий "обрушения трибун" на главном стадионе первенства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Первый этап учебной тренировки проводился на территории Городской станции скорой медицинской помощи. По легенде, одна из трибун стадиона, на которой размещались болельщики, обрушилась. На место происшествия незамедлительно прибыла бригада, которая определила степень тяжести десяти "пострадавших", извлечённых "из-под обломков", и в соответствии с ней — очерёдность эвакуации.

Затем в район "катастрофы" были направлены ещё десять бригад скорой, а учреждения, задействованные по время проведения ЧМ-2018, приведены в режим чрезвычайной ситуации. В соответствии с разработанной маршрутизацией пациенты, нуждавшиеся в госпитализации, доставлены в лечебные учреждения автомобилями скорой медицинской помощи.

Как рассказала руководитель штаба по проведению тактико-специальных учений, начальник второго отдела регионального минздрава Лидия Окорокова, это была первая учебная тренировка ведомства, Территориальной службы медицины катастроф и медицинских организаций, которые будут задействованы во время проведения первенства в 2018 году.

"Мы продолжим подобные тренировки, с тем чтобы в сентябре показать выработанную слаженность действий наших экстренных медицинских служб и учреждений здравоохранения представителям оргкомитета предстоящего чемпионата", — отметила представитель минздрава Лидия Окорокова.

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1 комментарий Правила комментирования

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avatar
seva
seva #
11:51
А что, есть хоть маленькая вероятность наступления данной ситуации? Хотя если учесть тот грунт, в том месте в котором строится стадион то наверное и такое исключать нельзя. 
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