Инвестор реконструкции Храброво назвал его самым сложным проектом в своей практике

Глава компании "Новапорт", вложившей в реконструкцию Храброво 12 млрд рублей, назвал достройку аэропорта самым тяжёлым проектом в своей практике. Об этом Роман Троценко рассказал в интервью Rambler News Service.

"Калининградский аэропорт — это, наверное, самый сложный проект, который доставался "Новапорту". Фактически в силу разных обстоятельств он был "запорот" прежними собственниками. Но у нас получается попасть в установленные сроки. До чемпионата мира по футболу в Калининграде будет новый огромный аэропорт на 62 тыс. кв. метров с возможностью его использовать как хаб", – заявил Троценко.

По мнению главы компании, работы в Храброво обойдутся более чем в 10 млрд рублей. Срок окупаемости составит около 14 лет. Следующей задачей Троценко считает привлечение компаний-перевозчиков в аэропорт.