Инвестор реконструкции Храброво назвал его самым сложным проектом в своей практике

Глава компании "Новапорт", вложившей в реконструкцию Храброво 12 млрд рублей, назвал достройку аэропорта самым тяжёлым проектом в своей практике. Об этом Роман Троценко рассказал
в интервью Rambler News Service.
"Калининградский аэропорт — это, наверное, самый сложный проект, который доставался "Новапорту". Фактически в силу разных обстоятельств он был "запорот" прежними собственниками. Но у нас получается попасть в установленные сроки. До чемпионата мира по футболу в Калининграде будет новый огромный аэропорт на 62 тыс. кв. метров с возможностью его использовать как хаб", – заявил Троценко.
По мнению главы компании, работы в Храброво обойдутся более чем в 10 млрд рублей. Срок окупаемости составит около 14 лет. Следующей задачей Троценко считает привлечение компаний-перевозчиков в аэропорт.
Ранее стало известно, что "Новапорт" вложил
в реконструкцию Храброво 12 млрд рублей. Глава компании назвал проект основным направлением инвестиций. Новый терминал в Храброво введут в эксплуатацию
до 26 июня.
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