Инвестор реконструкции Храброво уже вложил в объект 12 млрд рублей
Здание аэропорта Храброво
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Компания "Новапорт" вложила в реконструкцию Храброво 12 млрд рублей. Об этом совладелец холдинга Роман Троценко рассказал
в интервью РБК.
"На сегодняшний день это одно из основных направлений наших инвестиций", — сказал Троценко. В этом году в Храброво планируется вложить порядка 3 млрд рублей.
Есть несколько причин для этого: нас поджимают сроки по чемпионату мира по футболу, и мы обещали, что России не будет стыдно за Калининград. Мы обычно выполняем те обещания, которые даём. Это будет аэропорт нового качества, современный и красивый, который будет позволять иметь хорошую себестоимость, — отметил представитель "Новапорт".
После реконструкции калининградский аэропорт будет одним из крупнейших в европейской части России. В нём планируется обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. Часть пассажиров станут транзитными.
"Мы хотим прийти к двухволновой технологии, когда у нас будет первая волна пересадок с российских рейсов на международные в первой половине дня и вторая волна во второй половине дня", — подчеркнул Троценко.
Ранее стало известно, что до 26 июня новый терминал в Храброво введут в эксплуатацию
. Сейчас на объекте работает комиссия Ростехнадзора, работа комплекса осуществляется в тестовом режиме.
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