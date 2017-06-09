Инвестор реконструкции Храброво уже вложил в объект 12 млрд рублей

Компания "Новапорт" вложила в реконструкцию Храброво 12 млрд рублей. Об этом совладелец холдинга Роман Троценко рассказал в интервью РБК.



"На сегодняшний день это одно из основных направлений наших инвестиций", — сказал Троценко. В этом году в Храброво планируется вложить порядка 3 млрд рублей.

Есть несколько причин для этого: нас поджимают сроки по чемпионату мира по футболу, и мы обещали, что России не будет стыдно за Калининград. Мы обычно выполняем те обещания, которые даём. Это будет аэропорт нового качества, современный и красивый, который будет позволять иметь хорошую себестоимость, — отметил представитель "Новапорт".

После реконструкции калининградский аэропорт будет одним из крупнейших в европейской части России. В нём планируется обслуживать как внутренние, так и международные рейсы. Часть пассажиров станут транзитными.



"Мы хотим прийти к двухволновой технологии, когда у нас будет первая волна пересадок с российских рейсов на международные в первой половине дня и вторая волна во второй половине дня", — подчеркнул Троценко.