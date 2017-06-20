Россияне назвали вопросы, которые больше всего запомнились им на "Прямой линии" Путина

Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным запомнили жалобу девушки с онкологическим заболеванием на ненадлежащее оказание медпомощи. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на материалы опроса, которые есть в распоряжении агентства.

Во время "Прямой линии", которая прошла 15 июня , к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области. У девушки диагностировали рак четвертой стадии. По словам Дарьи, изначально врачи поставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз". Из-за ошибки время, которое можно было потратить на лечение, было упущено.

После эфира девушку экстренно госпитализировали . Её отвезли в реанимацию районной больницы, а в пятницу перевели в медучреждение Мурманска. В понедельник самолёт МЧС доставил Дарью Старикову на лечение в Москву.

"Наиболее запомнившимися темами "прямой линии" стали жалоба девушки из Апатит о ненадлежащем медицинском обслуживании (об этом сказали 23%), вопрос о выплатах после бедствия в Ставропольском крае (16%), вопросы по здравоохранению (11%), ветхому жилью (11%)", — передаёт СМИ.

Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос о 10 проблемах, которые их больше всего беспокоят россиян . По итогам мая 2017 года список проблемных тем возглавили низкие зарплаты. О них сказали 23% опрошенных. Беспокоит жителей страны состояние экономики, об этом сказали 21% россиян. В тройку актуальных проблем вошло здравоохранение. Его назвали 20% респондентов.

Аналогичный опрос провёл Клопс.Ru. Наиболее важной для страны в целом калининградцы назвали проблему низких зарплат и низкого уровня жизни. Этот вариант выбрали более двух тысяч человек.