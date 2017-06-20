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Россияне назвали вопросы, которые больше всего запомнились им на "Прямой линии" Путина

08:48
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Фото: официальный сайт президента России
Согласно результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян во время "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным запомнили жалобу девушки с онкологическим заболеванием на ненадлежащее оказание медпомощи. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на материалы опроса, которые есть в распоряжении агентства. 
 
Во время "Прямой линии", которая прошла 15 июня, к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области. У девушки диагностировали рак четвертой стадии. По словам Дарьи, изначально врачи поставили ей диагноз "межпозвоночный остеохондроз". Из-за ошибки время, которое можно было потратить на лечение, было упущено. 
 
После эфира девушку экстренно госпитализировали. Её отвезли в реанимацию районной больницы, а в пятницу перевели в медучреждение Мурманска. В понедельник самолёт МЧС доставил Дарью Старикову на лечение в Москву.
 
"Наиболее запомнившимися темами "прямой линии" стали жалоба девушки из Апатит о ненадлежащем медицинском обслуживании (об этом сказали 23%), вопрос о выплатах после бедствия в Ставропольском крае (16%), вопросы по здравоохранению (11%), ветхому жилью (11%)", — передаёт СМИ.
 
Ранее ВЦИОМ опубликовал опрос о 10 проблемах, которые их больше всего беспокоят россиян. По итогам мая 2017 года список проблемных тем возглавили низкие зарплаты. О них сказали 23% опрошенных. Беспокоит жителей страны состояние экономики, об этом сказали 21% россиян. В тройку актуальных проблем вошло здравоохранение. Его назвали 20% респондентов.
 
Аналогичный опрос провёл Клопс.Ru. Наиболее важной для страны в целом калининградцы назвали проблему низких зарплат и низкого уровня жизни. Этот вариант выбрали более двух тысяч человек.
 
 

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