В Калининградской области хотят проложить веломаршрут EuroVelo из Литвы в Польшу
В Калининградской области планируют проложить велосипедный маршрут из Литвы в Польшу. Об этом врио губернатора Антон Алиханов рассказал в интервью ТАСС
.
"Есть идея проложить маршрут EuroVelo из Литвы в Польшу через территорию нашей области. Куршская коса и далее – вдоль побережья. Надеюсь, найдём деньги и реализуем задумку в ближайшие годы", – пояснил Алиханов.
В апреле в Зеленоградске построили
первые 170 метров велодорожки вдоль авандюны. Её общая длина составит 750 метров. Ранее сообщалось
, что у Минтранса есть наработки по продлению европейских велосипедных коридоров через территорию Калининградской области.
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