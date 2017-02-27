Международные европейские велосипедные коридоры будут проходить через Калининградскую область
У Министерства транспорта России есть наработки по продлению международных европейских велосипедных коридоров через территорию Калининградской области. Об этом в интервью "Российской газете"
сообщил замминистра транспорта Николай Асаул.
По его словам, Минтранс планирует создать в России несколько международных велокоридоров. Они пройдут по нескольким регионам страны.
"Мы сейчас задумываемся над созданием велодорожки в одном из пунктов пропуска на границе с Финляндией (многосторонний автомобильный пункт пропуска "Светогорск"). Коллеги из Суоми уже проложили велодорожку до границы с Россией", — отметил Асаул.
Впрочем, в целом на федеральной сети автодорог речи о введении полос для велосипедов у федеральных чиновников не идёт.
"Нет задачи искусственно придумывать инфраструктуру, где она невостребованна. Но если есть спрос, то там должна создаваться велоинфраструктура", — считает Асаул.
По его мнению, сейчас во многих городах велотранспорт по-прежнему опасен для жизни, к тому же есть проблема с тем, где оставить велосипед.
Сейчас по территории Калининградской области проходит
один международный веломаршрут Р1. Он соединяет Санкт-Петербург с французскими городами и проходит через ряд европейских городов, в том числе и Калининград. Однако, в отличие от зарубежной части пути, в Калининградской области нет инфраструктуры. Кроме того, в регионе в ближайшем будущем появится веломаршрут, соединяющий Куршскую косу с Балтийской.
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