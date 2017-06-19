Алиханов опроверг слухи о том, что воспитанников домов ребёнка принудительно возвращали в семьи

Информация о принудительном изъятии детей из домов ребенка Калининградской области, озвученная депутатом облдумы Михаилом Чесалиным, не подтвердилась. Об этом журналистам рассказал врио губернатора Антон Алиханов в понедельник, 19 июня, после встречи с представителями регионального парламента.

"Михаил Юрьевич жаловался на то, что у нас проводится целенаправленная политика по выводу оттуда детей для того, чтобы аргументировать закрытие (закрытие домов ребёнка – прим. ред.). Он принёс документы, которые, по его мнению, должны были заставить меня усомниться, что мне сформировали должным образом доклады. Я поручил своим помощникам провести независимое расследование: поговорить с мамами, которые забирали детей, и так далее. Его тезисы не подтвердились, во всяком случае в тех трёх случаях из четырёх, которые мы смогли проверить. Не было никакого давления", – пояснил Алиханов.

При этом глава региона отметил, что после нескольких "совместных мероприятий" областные чиновники заверили депутата, что не только не планируют закрывать дома ребёнка, но и намерены рассмотреть вариант с изменением финансирования учреждений, которое сейчас организовано на "подушевом" принципе.

"Сейчас четыре или шесть детей ещё новых в этот дом ребенка на Муромской поступили", – добавил Алиханов.