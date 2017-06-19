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Правительство готово предложить инвестору землю на Суворова и Артиллерийской в обмен на дома для обманутых дольщиков

Автор: Екатерина Медведева
19:07
  406 1
Архив Клопс.Ru
В региональном правительстве решили передать собственный участок земли в Калининграде инвестору, который пожелает достроить дома для обманутых дольщиков. Об этом сообщил врио губернатора Антон Алиханов после встречи с депутатами облдумы в понедельник, 19 июня.
 
В конце мая 2017 года областные парламентарии утвердили законопроект, позволяющий предоставлять дополнительные земельные участки инвестору в качестве компенсации за расходы на строительные работы на проблемном объекте.
 
"Вы знаете, что в собственности правительства есть несколько участков в городе. Я надеюсь, что один из них сможет стать механизмом решения (проблемы обманутых дольщиков – прим. ред.). У нас есть наиболее проблемные (объекты – прим. ред.) – это "Ганза" (стройфирма "Ганза – Сервис" – прим. ред.) и "Вивагс". Вот с этими двумя будем пробовать разобраться как можно быстрее", – рассказал Алиханов.
 
По словам главы региона, сейчас разрабатывается правительственная документация, работу над которой планируют завершить к концу лета. Уже осенью чиновники намерены провести конкурс среди инвесторов. Что касается конкретного предложения по земле для потенциального застройщика, то сейчас выбирают как минимум из трёх вариантов.
 
"Есть участок на Артиллерийской и на Суворова, а также огромный участок на Химической, – это те, что в черте города. Ну, и отдельные участки есть в собственности корпорации (Корпорация по развитию Калининградской области – прим. ред.), но они в основном сельскохозяйственные. Поэтому если мы и будем их рассматривать, то только с переводом под коттеджную застройку. Понятно, что сельхозземля бизнесу не будет давать таких быстрых эффектов, которые позволят инвестору достраивать эти проблемные объекты", – уточнил Алиханов.
 
В собственности Корпорации по развитию Калининградской области есть не только земли, предназначенные для ведения сельского хозяйства, но и участок на Октябрьском острове рядом с Рыбной деревней. Также ей принадлежит участок на Куршской косе.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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Chipster
Chipster #
20:09
Попахивает бартером лихих 90-х...На сделку с *инвестором* всем участникам одеть малиновые пиджаки...
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