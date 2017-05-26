С компаниями, достраивающими дома для обманутых дольщиков в Калининграде, будут "расплачиваться" землёй

Компаниям, согласившимся достраивать дома для обманутых дольщиков в Калининградской области, будут компенсировать затраты, предоставляя земельные участки под новое строительство без торгов. Соответствующий законопроект был принят в двух чтениях на заседании облдумы в пятницу, 26 мая.



По словам врио вице-губернатора Максима Федосеева, в настоящее время в регионе уже достроены десятки "проблемных" домов для обманутых дольщиков, но с пятью стройками доступными инструментами проблему решить так и не удалось. В итоге сейчас из-за недобросовестности подрядчиков без квартир остаются 558 калининградцев.



В связи с этим в региональном правительстве был разработан законопроект, которым чиновники рассчитывают заинтересовать инвесторов достраивать дома для обманутых дольщиков. Так как продажа свободных квартир в таком доме не позволит компании окупить свои затраты на строительство, компенсацией инвестиций будет предоставление дополнительного земельного участка для нового строительства без проведения аукциона. Размер участка будет рассчитываться исходя из стоимости проекта по достройке проблемного объекта.