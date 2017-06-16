На российский рынок возвращаются турецкие клубника и виноград
В Россию возвращаются турецкие клубника и виноград. О возобновлении экспорта пишет "Газета.ру"
со ссылкой на информацию от пресс-службы Федеральной таможенной службы.
Уточняется, что 10 июня вступило в силу постановление таможенной службы, которое снимает ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции. За неделю в Россию завезли 322,18 тонны свежей клубники и 2,92 тонны свежего винограда столовых сортов.
Напомним, власти Российской Федерации сняли ограничения на ввоз из Турции запрещённых ранее продуктов.
Соответствующее постановление опубликовали на сайте кабмина 2 июня. Согласно документу, Россия также отменила запрет на выполнение определённых видов работ организациями, находящимися под юрисдикцией Турции. В частности, речь идёт о строительных и инженерных работах и услугах в сфере туризма.
По подсчётам экспертов, убытки России от запрета турецких томатов составили 1,5 млрд долларов, а Турция недосчиталась 1,7 миллиарда в американской валюте
. Ранее также сообщалось, что Эрдоган призвал Россию ускорить процесс снятия ограничений в отношении страны.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.