Россия официально сняла эмбарго на ввоз турецких продуктов

Власти Российской Федерации сняли ограничения на ввоз из Турции запрещённых ранее продуктов. Соответствующее постановление опубликовали на сайте кабмина
в пятницу, 2 июня.
Из документа следует, что постановление Правительства от 29 декабря 2015 года №1458 признано утратившим силу. Как пишет "РИА Новости"
, из всех турецких продуктов ограничения на ввоз остались только у томатов.
"Из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", — говорится в постановлении.
Согласно документу, Россия также отменила также запрет на выполнение определённых видов работ организациями, находящимися под юрисдикцией Турции. В частности, речь идёт о строительных и инженерных работах и услугах в сфере туризма.
О снятии всех санкций, кроме запрета на ввоз томатов, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились в мае
2017 года. По словам Путина, запрет на ввоз помидоров из Турции снимут после того, как российские производители окупят инвестиции, сделанные в связи с закрытием рынка.
По подсчётам экспертов, убытки России от запрета турецких томатов составили 1,5 млрд долларов, а Турция недосчиталась
1,7 миллиарда в американской валюте. Ранее также сообщалось, что Эрдоган призвал Россию ускорить
процесс снятия ограничений в отношении страны.
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