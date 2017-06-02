Россия официально сняла эмбарго на ввоз турецких продуктов

Власти Российской Федерации сняли ограничения на ввоз из Турции запрещённых ранее продуктов. Соответствующее постановление опубликовали на сайте кабмина в пятницу, 2 июня.

Из документа следует, что постановление Правительства от 29 декабря 2015 года №1458 признано утратившим силу. Как пишет "РИА Новости" , из всех турецких продуктов ограничения на ввоз остались только у томатов.

"Из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника", — говорится в постановлении.

Согласно документу, Россия также отменила также запрет на выполнение определённых видов работ организациями, находящимися под юрисдикцией Турции. В частности, речь идёт о строительных и инженерных работах и услугах в сфере туризма.