"Ворота" закрыли сбор средств на решение финансовых проблем арт-площадки

В Калининграде завершён сбор денежных средств на арт-площадку "Ворота". Информация об этом размещена на портале "Фонд Калининград"



Как рассказала Клопс.Ru руководитель Союза фотохудожников Анна Карпенко, сбор был заявлен как раз до 15 июня. Всего удалось собрать 70 тысяч рублей. "Мы очень довольны результатом: поучаствовало более ста человек, и люди показали, что им действительно нужна эта площадка — не только на словах, но и материально", — сказала она.



Собранные средства переведены на счёт арендодателя. Карпенко пояснила, что это авансовый платёж за следующий месяц. На вопрос о задолженности по арендной плате перед владельцем Закхаймских ворот она ответила, что все эти аспекты будут решаться после встречи с врио министра культуры и туризма Андреем Ермаком, которая должна была состояться в четверг, 15 июня, но перенесена на 19 число.



По словам руководителя Центра стандартизации и метрологии Игоря Белова (эта организация и является собственником Закхаймских ворот), ни о каких авансовых платежах от Союза фотохудожников речи быть не может.



"За ними долги за февраль, март, апрель. Это только долги по арендной плате. Плюс долги есть за коммунальные услуги, — объяснил Белов. — Поэтому я не знаю, почему они говорят, что это за июль. Я уже говорил, что мы отправили им заказное письмо о расторжении договора с указанием причин — целый перечень причин. Они же считают, что договор легитимный. Переведённые деньги пойдут в счёт оплаты долгов за аренду и коммунальные услуги".



Руководитель Центра метрологии отметил, что в Закхаймских воротах до сих пор хранится имущество Союза фотохудожников, которое никто не забирает. "Оно нам не нужно, — подчеркнул Белов. — Выставить его на улицу, чтобы его там разломали, будет неправильно. Мы хотим им его вернуть. Но никто его не хочет забирать. Если не придут в ближайшее время — не знаю, что с ним делать".



По словам Белова, он ничего не знает о готовящейся встрече фотохудожников с главой минкульта Андреем Ермаком. "Если будет такая встреча и меня пригласят, я обязательно на ней буду присутствовать. Пока мне никто не сообщал о том, что такая встреча состоится", — отметил директор.