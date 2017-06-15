"Ворота" закрыли сбор средств на решение финансовых проблем арт-площадки

В Калининграде завершён сбор денежных средств на арт-площадку "Ворота". Информация об этом размещена на портале "Фонд Калининград"
.
Как рассказала Клопс.Ru руководитель Союза фотохудожников Анна Карпенко, сбор был заявлен как раз до 15 июня. Всего удалось собрать 70 тысяч рублей. "Мы очень довольны результатом: поучаствовало более ста человек, и люди показали, что им действительно нужна эта площадка — не только на словах, но и материально", — сказала она.
Собранные средства переведены на счёт арендодателя. Карпенко пояснила, что это авансовый платёж за следующий месяц. На вопрос о задолженности по арендной плате перед владельцем Закхаймских ворот она ответила, что все эти аспекты будут решаться после встречи с врио министра культуры и туризма Андреем Ермаком, которая должна была состояться в четверг, 15 июня, но перенесена на 19 число.
По словам руководителя Центра стандартизации и метрологии Игоря Белова (эта организация и является собственником Закхаймских ворот), ни о каких авансовых платежах от Союза фотохудожников речи быть не может.
"За ними долги за февраль, март, апрель. Это только долги по арендной плате. Плюс долги есть за коммунальные услуги, — объяснил Белов. — Поэтому я не знаю, почему они говорят, что это за июль. Я уже говорил, что мы отправили им заказное письмо о расторжении договора с указанием причин — целый перечень причин. Они же считают, что договор легитимный. Переведённые деньги пойдут в счёт оплаты долгов за аренду и коммунальные услуги".
Руководитель Центра метрологии отметил, что в Закхаймских воротах до сих пор хранится имущество Союза фотохудожников, которое никто не забирает. "Оно нам не нужно, — подчеркнул Белов. — Выставить его на улицу, чтобы его там разломали, будет неправильно. Мы хотим им его вернуть. Но никто его не хочет забирать. Если не придут в ближайшее время — не знаю, что с ним делать".
По словам Белова, он ничего не знает о готовящейся встрече фотохудожников с главой минкульта Андреем Ермаком. "Если будет такая встреча и меня пригласят, я обязательно на ней буду присутствовать. Пока мне никто не сообщал о том, что такая встреча состоится", — отметил директор.
Напомним, сбор средств на арт-площадку "Ворота" был открыт
в начале июня. Это случилось после того, как Центр метрологии попросил Союз фотохудожников освободить здание ворот
из-за задолженностей по арендной плате. В Закхаймских воротах долгое время располагалась арт-площадка, где проходили концерты, спектакли, перформансы, выставки, модные показы, а также работала кофейня.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.