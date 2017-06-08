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"Ворота" собирают деньги на погашение долгов по аренде

Автор: Анна Новицкая
13:06
  392 0
Архив Клопс.Ru
В Калининграде объявлен сбор средств на уплату долгов по аренде Закхаймских ворот. Информация об этом появилась на сайте благотворительной организации "Фонд Калининград".

Активисты выразили мнение, что сумма, которая будет выплачена владельцу здания ворот — Центру стандартизации и метрологии, должна включать средства, пожертвованные горожанами.

"Команда единомышленников сделала всё возможное и невозможное, чтобы затянувшийся конфликт вокруг арт-пространства "Ворота" из скандальной и острой публичной фазы перешёл в нормальный рабочий процесс разрешения в рамках договорных отношений Союза фотохудожников (арендатора) и Центра стандартизации и метрологии (арендодателя), — говорится в сообщении. — Наша позиция открыта и известна: договор аренды ЦСМ и СФ действует, мы исполняем свои обязательства по нему сейчас и намерены их исполнять до истечения срока договора в октябре 2018 года".

"Это некорректная информация, — пояснил директор Центра стандартизации и метрологии Игорь Белов. — Можно собирать на всё что угодно — это их право. В Санкт-Петербурге собирали даже на фонд озеленения Луны. Люди улыбались, понимали, что это шутка, и сдавали деньги. Докладываю вам ситуацию сегодняшнего дня: с июня у нас не существует никаких договорных отношений с Союзом фотохудожников. Никаких. И я не вижу оснований для того, чтобы их продлевать".

Он подчеркнул, что в адрес союза отправлены два письма. Первое — с уведомлением о том, что все договорные отношения прекращены. Второе — финансовое письмо с требованием оплатить задолженность, которая на данный момент составляет 142 тысячи рублей. "Это федеральные средства, я обязан их взыскать".

Белов сообщил, что в здании ворот осталось имущество союза, которое будет возвращено владельцам. "Оно нам не нужно, мы хотим от него побыстрее избавиться", — объяснил директор центра.

Игорь Белов также выразил своё отношение по поводу нецензурных надписей, которые были оставлены на стендах внутри здания. "Это не обсуждается. Это эмоции, они остались в стороне", — отметил он.
 

О том, вокруг чего сложилась конфликтная ситуация и почему Закхаймские ворота покинула уже вторая команда кураторов, читайте в материале "Клопс.Ru"

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