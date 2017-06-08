"Ворота" собирают деньги на погашение долгов по аренде

В Калининграде объявлен сбор средств на уплату долгов по аренде Закхаймских ворот. Информация об этом появилась на сайте благотворительной организации "Фонд Калининград"
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Активисты выразили мнение, что сумма, которая будет выплачена владельцу здания ворот — Центру стандартизации и метрологии, должна включать средства, пожертвованные горожанами.
"Команда единомышленников сделала всё возможное и невозможное, чтобы затянувшийся конфликт вокруг арт-пространства "Ворота" из скандальной и острой публичной фазы перешёл в нормальный рабочий процесс разрешения в рамках договорных отношений Союза фотохудожников (арендатора) и Центра стандартизации и метрологии (арендодателя), — говорится в сообщении. — Наша позиция открыта и известна: договор аренды ЦСМ и СФ действует, мы исполняем свои обязательства по нему сейчас и намерены их исполнять до истечения срока договора в октябре 2018 года".
"Это некорректная информация, — пояснил директор Центра стандартизации и метрологии Игорь Белов. — Можно собирать на всё что угодно — это их право. В Санкт-Петербурге собирали даже на фонд озеленения Луны. Люди улыбались, понимали, что это шутка, и сдавали деньги. Докладываю вам ситуацию сегодняшнего дня: с июня у нас не существует никаких договорных отношений с Союзом фотохудожников. Никаких. И я не вижу оснований для того, чтобы их продлевать".
Он подчеркнул, что в адрес союза отправлены два письма. Первое — с уведомлением о том, что все договорные отношения прекращены. Второе — финансовое письмо с требованием оплатить задолженность, которая на данный момент составляет 142 тысячи рублей. "Это федеральные средства, я обязан их взыскать".
Белов сообщил, что в здании ворот осталось имущество союза, которое будет возвращено владельцам. "Оно нам не нужно, мы хотим от него побыстрее избавиться", — объяснил директор центра.
Игорь Белов также выразил своё отношение по поводу нецензурных надписей, которые были оставлены на стендах внутри здания. "Это не обсуждается. Это эмоции, они остались в стороне", — отметил он.
О том, вокруг чего сложилась конфликтная ситуация и почему Закхаймские ворота покинула уже вторая команда кураторов, читайте в материале "Клопс.Ru".
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