В "Калининградтеплосети" пояснили, почему калининградцы получили счета за отопление за май
В "Калининградтеплосети" объяснили, почему собственники и наниматели в домах, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепловой энергии, получили счета на оплату с начислениями за отопление за май (при том, что отопительный сезон завершился в апреле). На сайте МП пояснение появилось в четверг, 15 июня.
"Снятие показаний с ОДПУ производится с 20 по 20 число месяца, соответственно, в апреле 2017 года начисления за отопление произведены по 20 апреля 2017 года. В мае 2017 года произведены снятия показаний приборов учёта с 21 апреля по 20 мая, соответственно, подлежат оплате в мае начисления за тепловую энергию, потреблённую в апреле с 21 по 30 апреля (дата окончания отопительного сезона)", — пояснили в "Калининградтеплосети".
Напомним, в этом году в домах калининградцев отопление отключили 1 мая.
По словам градоначальника, такую дату выбрали именно для того, чтобы жильцам не пришлось переплачивать за отопление. Правда, это касается только домов, в которых не установлены счётчики.
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