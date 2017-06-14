"Нужно думать не только о себе": Кропоткин об отказавшихся от капремонта своей пятиэтажки жителях Ленпроспекта

Жителям дома на Ленинском проспекте, 39–45 и 47–61, не стоит опасаться капитального ремонта. Такое заявление сделал председатель горсовета Андрей Кропоткин в среду, 14 июня.
"Будет сделана ещё одна попытка в переговорах с жителями. Никакой дополнительной нагрузки на дом не будет. Люди боятся, что постройка рухнет, но это всё ерунда, всё проходит экспертизу. Нужно думать не только о себе, но и об облике города. Представьте, вокруг будут 14 домов в одном стиле, а тут у нас памятник советской архитектуры", — пояснил Кропоткин.
В Фонде капремонта отметили, что окончательного решения по дому пока не принято
. Планы по реконструкции продолжают обсуждать с жителями.
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