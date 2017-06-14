Рольбинов: калининградский стадион к ЧМ-2018 примет окончательный вид к августу

В Калининграде внешний облик стадиона примет окончательный вид уже в августе. Об этом в эфире радиостанции "Бизнес-ФМ-Калининград" рассказал врио вице-премьера правительства области Александр Рольбинов.



"В конце августа можно будет увидеть, как будет выглядеть стадион, повесим фасады", — пояснил Рольбинов. Он отметил, что при строительстве отставания от графика нет.

По словам чиновника, сейчас ведутся отделочные работы, разводятся инженерные сети. Кроме того, готовят участок под футбольное поле.