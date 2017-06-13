Счётная палата: 89,9% россиян недовольны ценой и качеством коммунальных услуг
Абсолютное большинство россиян (89,9%) недовольны качеством и стоимостью коммунальных услуг. Об этом пишут "Известия"
, ссылаясь на онлайн-опрос Счётной палаты.
47% назвали качество услуг ЖКХ неудовлетворительным. Ещё 44% опрошенных считают их приемлемыми, но всё же не соответствующими цене. На отлично качество жилищно-коммунальных услуг оценил только 1% респондентов. Ещё 83% недовольны капитальным ремонтом, проведённым в их домах.
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