Правительство хочет ужесточить требования к общепиту, в котором продают алкоголь

Правительство Калининградской области предлагает ввести дополнительные требования к местам общепита, где продаётся алкоголь. Об этом сообщил руководитель министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков на оперативном совещании регионального правительства 9 июня.
Кто виноват
Как отметили на совещании, сейчас нет чёткого регламента полномочий законодательных органов субъектов Российской Федерации по вопросу дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции. Например, с 31 марта регионы лишились права устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Вместе с тем законодательные органы других субъектов РФ не отменили ранее установленных дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в местах общепита.
Пользуясь неразберихой, многие дельцы продают алкоголь ночью, прикрываясь понятием общепита, но на самом деле не оказывая таких услуг.
"Министерство считает целесообразным установить дополнительные требования к организациям общественного питания, реализующим алкогольную продукцию в ночное время", — сказал Дмитрий Кусков.
Что делать
Решить этот вопрос думают с помощью установления определённого минимального количества посадочных мест в кафе, где продаётся ночью алкоголь. В УМВД России и Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области поддерживают такую идею.
В настоящее время представленный министерством проект проходит процедуру экспертизы в прокуратуре области. Все возможные варианты будут обсуждаться, самым правильным вариантом решения проблемы является устранение правовой неопределённости на федеральном уровне, считают в прокуратуре.
Глава региона Антон Алиханов поручил профильному министерству проработать два варианта решения проблемы. Первый — вместе с облдумой обсудить поправки в федеральный закон, чтобы выйти с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство и устранить неопределённость. Второй вариант — если прокуратура не найдёт основания не принимать региональный закон, вносить его в областную думу.
Запрет на продажу алкоголя после одиннадцати вечера был введён ещё в 2012 году, и с тех пор его несколько раз пытались усовершенствовать.
Это федеральный закон, который позволяет регионам самим определять точное время, когда продажа спиртного под запретом. Однако во многих магазинах горячительные напитки продаются и ночью, благодаря лазейкам в законодательстве. С 31 марта в силу вступили поправки,
которые должны были окончательно пресечь торговлю спиртным по ночам.
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