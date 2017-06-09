+20 °C
днем
+8 °C
ночью
09 июня 2017 г. 12:53
73 600 пользователей
за 24 часа на сайте
56.97 +0.05
Курс ММВБ на 09 июня 2017, 12:00
63.71 -0.09
Курс ММВБ на 09 июня 2017, 12:00
15.23 -0.04
Курс ЦБ на 09 июня 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Общество

Правительство хочет ужесточить требования к общепиту, в котором продают алкоголь

12:31
  180 0
Архив Клопс.Ru
Правительство Калининградской области предлагает ввести дополнительные требования к местам общепита, где продаётся алкоголь. Об этом сообщил руководитель министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков на оперативном совещании регионального правительства 9 июня.

Кто виноват

Как отметили на совещании, сейчас нет чёткого регламента полномочий законодательных органов субъектов Российской Федерации по вопросу дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции. Например, с 31 марта регионы лишились права устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Вместе с тем законодательные органы других субъектов РФ не отменили ранее установленных дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в местах общепита.

Пользуясь неразберихой, многие дельцы продают алкоголь ночью, прикрываясь понятием общепита, но на самом деле не оказывая таких услуг.

"Министерство считает целесообразным установить дополнительные требования к организациям общественного питания, реализующим алкогольную продукцию в ночное время", — сказал Дмитрий Кусков.

Что делать

Решить этот вопрос думают с помощью установления определённого минимального количества посадочных мест в кафе, где продаётся ночью алкоголь. В УМВД России и Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области поддерживают такую идею.

В настоящее время представленный министерством проект проходит процедуру экспертизы в прокуратуре области. Все возможные варианты будут обсуждаться, самым правильным вариантом решения проблемы является устранение правовой неопределённости на федеральном уровне, считают в прокуратуре.

Глава региона Антон Алиханов поручил профильному министерству проработать два варианта решения проблемы. Первый — вместе с облдумой обсудить поправки в федеральный закон, чтобы выйти с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство и устранить неопределённость. Второй вариант — если прокуратура не найдёт основания не принимать региональный закон, вносить его в областную думу.
 
Запрет на продажу алкоголя после одиннадцати вечера был введён ещё в 2012 году, и с тех пор его несколько раз пытались усовершенствовать. Это федеральный закон, который позволяет регионам самим определять точное время, когда продажа спиртного под запретом. Однако во многих магазинах горячительные напитки продаются и ночью, благодаря лазейкам в законодательстве. С 31 марта в силу вступили поправки, которые должны были окончательно пресечь торговлю спиртным по ночам.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей
08 июня 201711:13
  8272 2
"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей
На ул. Дзержинского Citroen врезался в польский автобус, пострадала женщина (фото)
Фото горячей новости
10:33
  1718 0
В Калининградском зоопарке погибли два кенгуру, на место выехала полиция
Фото горячей новости
09:53
  10101 7
В Москве внучка Никиты Хрущёва погибла, попав под колеса электрички
Фото горячей новости
08:23
  4330 0
Мебель на Калужской знакомит со "стилем звёзд"
Фото горячей новости
08:20
  1544

Лента новостей

Картинка
Волонтёры вновь просят помощи в поисках 35-летнего калининградца, пропавшего 29 мая
12:36
  175 0
Картинка
Правительство хочет ужесточить требования к общепиту, в котором продают алкоголь
12:31
  180 0
Картинка
В Калининградской области закроют два детских летних лагеря на Балтийском море
12:27
  335 0
Картинка
В Калининграде на полмесяца закроют дорогу в районе ул. Куйбышева (схема)
12:23
  258 0

Авторские колонки

Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Один против всех: как экономить, копить и инвестировать личные деньги
  1227 0
Фото автора
Олег Пономарев
кандидат экономических наук
Лёгкие деньги закончились: как выжить бизнесу
  4893 0
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo