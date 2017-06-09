Правительство хочет ужесточить требования к общепиту, в котором продают алкоголь

Правительство Калининградской области предлагает ввести дополнительные требования к местам общепита, где продаётся алкоголь. Об этом сообщил руководитель министерства по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области Дмитрий Кусков на оперативном совещании регионального правительства 9 июня.

Кто виноват

Как отметили на совещании, сейчас нет чёткого регламента полномочий законодательных органов субъектов Российской Федерации по вопросу дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции. Например, с 31 марта регионы лишились права устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Вместе с тем законодательные органы других субъектов РФ не отменили ранее установленных дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции в местах общепита.



Пользуясь неразберихой, многие дельцы продают алкоголь ночью, прикрываясь понятием общепита, но на самом деле не оказывая таких услуг.



"Министерство считает целесообразным установить дополнительные требования к организациям общественного питания, реализующим алкогольную продукцию в ночное время", — сказал Дмитрий Кусков.

Что делать

Решить этот вопрос думают с помощью установления определённого минимального количества посадочных мест в кафе, где продаётся ночью алкоголь. В УМВД России и Управлении Роспотребнадзора по Калининградской области поддерживают такую идею.



В настоящее время представленный министерством проект проходит процедуру экспертизы в прокуратуре области. Все возможные варианты будут обсуждаться, самым правильным вариантом решения проблемы является устранение правовой неопределённости на федеральном уровне, считают в прокуратуре.



Глава региона Антон Алиханов поручил профильному министерству проработать два варианта решения проблемы. Первый — вместе с облдумой обсудить поправки в федеральный закон, чтобы выйти с инициативой о внесении изменений в федеральное законодательство и устранить неопределённость. Второй вариант — если прокуратура не найдёт основания не принимать региональный закон, вносить его в областную думу.