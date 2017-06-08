В Гурьевске отключили газ жильцам, которые сообща скопили полмиллиона рублей долга
По оперативным данным, просроченный долг населения Гурьевского городского округа Калининградской области перед ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" за природный газ достиг 16,9 млн рублей. Пока что газ отключили жильцам, скопившим сообща 547 тыс. рублей долга.
От системы газоснабжения отключили частные дома в посёлках Большое Исаково, Невское, Дорожном, Новом, а также в самом Гурьевске. Один из должников избежал отключения, оплатив на месте свои 60 тысяч рублей.
С начала текущего года компания "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург" направила уже свыше двух с половиной тысяч уведомлений абонентам-должникам Гурьевского городского округа о предстоящем отключении на общую сумму 9,2 млн рублей.
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