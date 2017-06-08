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Главная Новости Общество

"Филиалы ада на земле — 2": в калининградских учреждениях объяснили причины очередей

Автор: Екатерина Медведева
11:13
  590 0
Архив Клопс.Ru
В мае 2017-го Клопс.Ru спросил читателей о том, в каких учреждениях Калининградской области самые большие очереди. Лидерами антирейтинга ожидаемо оказались отделения почты и поликлиники, следом значились офисы миграционного отдела УМВД, МФЦ, Пенсионный фонд и МРЭО ГИБДД. Мы поинтересовались в этих организациях, в чём причина задержек и как они решают эту проблему. 

МФЦ: отслеживайте очереди онлайн

В МФЦ считают, что ситуация с очередями в их филиалах далеко не критичная. Как пояснили в ведомстве, ожидание хоть и является "одним из условий обслуживания", но не должно превышать 15 минут. В региональных МФЦ этот показатель соблюдают: по информации, предоставленной Клопс.Ru, время ожидания в очереди в первом квартале 2017 года составило в среднем 6 минут 25 секунд. 
 
"Существует ряд заявителей, ожидающих более 15 минут", — признались в МФЦ и пояснили, что планомерно обучают персонал и тщательно планируют график работы. 
 
 
В январе число таких заявителей составило 26% от общего количества, а по итогам апреля этот показатель составил 16%. 
 
Специалисты калининградских МФЦ рекомендуют записываться на приём заранее и отслеживать на официальном сайте информацию о загруженности центров и наиболее удобных часах посещения. http://mfc39.ru/

ПФР: наши посетители любят поболтать

В ПФР отметили, что претензии у калининградцев были к работе отдела на улице 9 Апреля. Одна из калининградок пожаловалась на то, что получения СНИЛС ей пришлось ждать около двух часов. По словам начальника управления Пенсионного фонда в Калининграде Марины Роговой, это единичный случай. 
 
"У нас на получение СНИЛС электронная очередь. Там всё очень быстро — берёшь талончик, тебя вызывают и тут же присваивают номер свидетельства. Может быть, проблема в том, что кто-то раньше СНИЛС уже оформлял и какие-то данные изменил. Приходится разбираться", — пояснила Марина Рогова. 
 
В фонде не отрицают, что в очереди иногда приходится постоять человеку, оформляющему пенсию. Для этого необходим большой пакет документов, на изучение которых требуется время. 
Мы стараемся выдерживать тот самый рубеж ожидания в 15 минут, но "заторы" бывают. В часы пик: понедельник и вторник до обеда, особенно в 10–11 часов утра, — рассказала Татьяна Рогова. — Зато в четверг у нас всегда пустые коридоры". 
В ПФР подчёркивают, что избежать долгого ожидания можно, записавшись на приём через интернет. Также доступно мобильное приложение. Можно сократить число походов в учреждение, подав документы в электронном виде. Сотрудники ПФР даже помогут вам зарегистрироваться на сайте госуслуг.
Бывает, что человек приходит и начинает что-то рассказывать, сотруднику трудно его прервать и выпроводить. Ведь у нас такой контингент: очень много одиноких людей. Им хочется с кем-то пообщаться", — отметила Марина Рогова. 

Миграционная служба: подав документы через сайт, сэкономите деньги 

Начальник отдела по работе с гражданами России Управления по вопросам миграции УМВД Наталья Киреева подчеркнула, что у всех калининградцев есть как минимум две возможности не толпиться в очереди.
 
Первый вариант — подать документы через МФЦ. По словам Киреевой, такой способ популярен у калининградцев. Второй — оформить документы через сайт госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ . С начала 2017 года таким образом подали заявления более восьми тысяч граждан РФ. 
 
"Вам назначат время, когда нужно принести оригиналы документов, да к тому же и сроки предоставления госуслуг значительно уменьшаются. Зарегистрированным по месту жительства калининградцам при подаче документов в электронном виде вместо обычных десяти дней ждать придётся вдвое меньше. При подаче документов через единый портал на 30% уменьшается размер госпошлины, которую необходимо заплатить, например, при получении паспорта взамен утраченного", — заверила Наталья Киреева. 

Минздрав: всё дело в нехватке кадров

В пресс-службе регионального минздрава подтвердили, что в государственных медицинских организациях "в отдельные периоды" действительно отмечены очереди на приём к участковым терапевтам, педиатрам и узким специалистам. 
Это результат того, что врачам приходится обслуживать большее число участков. Число жителей тоже постоянно увеличивается. К примеру, на 18 терапевтических участках во взрослой поликлинике Советска работают три терапевта, они физически не имеют возможности оказывать медпомощь без очередей", — пояснили в ведомстве. 
Не отрицают в минздраве и того, что такие проблемы есть и в самых крупных детских поликлиниках региона — №1 и №2. 
 
 
"Педиатры принимают и по записи, и в порядке живой очереди, в связи с чем нагрузка на них превышает нормативную в полтора-два раза", — заявили в минздраве. 
 
Чтобы минимизировать время ожидания, в поликлинике №1 приём ведут главный врач и заведующие отделениями. Для ускорения процесса оформления электронных карт были установлены дополнительные компьютеры для медсестёр. 
 
К городской поликлинике №2 относится дополнительный участок в Чкаловске. С апреля рабочие места педиатров здесь подключены к электронной системе "БАРС", пациенты могут самостоятельно записаться на приём. 
 
В филиале областной стоматологии на улице Летней пациентов с острой болью принимают не только в рабочие дни, но и по субботам. Также нивелировать проблему призван проект "Бережливая поликлиника"
 
"Министерством проводится системный комплекс мероприятий по сокращению дефицита кадров. Среди них: направление медиков на обучение, предоставление одного миллиона рублей по программе "Земский доктор", дополнительные ежемесячные стипендии интернам и ординаторам, единовременная выплата в 200 тысяч рублей при трудоустройстве студентов и аспирантов-"целевиков". Во многих медицинских организациях специалистам оплачивается аренда жилья. Все медучреждения принимают участие в ярмарках вакансий различных педвузов", — заявили в минздраве. 

"Почта России": вводим должность "администратор зала"

В УФПС Калининградской области уверяют, что работа по повышению качества обслуживания "осуществляется планомерно": открывают дополнительные окна, разделяют потоки клиентов. Мелкие пакеты можно получать через абонементные ящики, а некоторые отделения связи доставляют такие почтовые отправления на дом. 
 
В Калининграде есть четыре спецотделения, принимающих почту от юридических лиц, и три центра выдачи и приёма посылок.
 
 
В отделениях почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком увеличивают время работы, а также появится должность "администратор зала".
 
"Сейчас она вводится в отделении №6 на Московском проспекте, затем появятся администраторы в отделениях №22, №29 и других, — пояснила главный специалист по корпоративным коммуникациям регионального УФПС Валентина Крохина. — В обязанности администратора будет входить работа по урегулированию очереди или нештатных ситуаций и консультирование клиентов". 
В УФПС напомнили, что у почтальонов есть мобильные почтово-кассовые терминалы, что позволяет совершать платежи не выходя из дома. 
 
Телефон горячей линии УФПС 93-50-04.

ГИБДД: сломалась система 

В пресс-службе УМВД уже поясняли, чем объясняются огромные очереди: из строя вышла система. 
 
 
"Такая ситуация наблюдалась во всех российских регионах. Произошёл сбой в работе компьютерной системы. В течение нескольких дней, пока устраняли технические неполадки, пришлось терпеть неудобства. Приём калининградцев, которые регистрировались через портал госуслуг, вообще пришлось перенести на целый день", — рассказала руководитель пресс-службы УМВД по Калининградской области Светлана Поставничая.
 
По её словам, в настоящее время работа МРЭО ГИБДД идёт в штатном режиме без серьёзных задержек.

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