В детской поликлинике № 6 создадут больше регистратур и кол-центр

В калининградской детской поликлинике № 6 удвоят количество окон регистратуры и выделят кабинет под кол-центр. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сообщается, что вместо двух окон регистратуры появятся четыре. Соответственно, 21 тыс. детей, приписанных к медицинской организации, перераспределят на четыре потока.



Кроме того, там выделят отдельный кабинет под работу кол-центра. Часть документооборота, в том числе по направлениям на лабораторные исследования и их результатам, будет переведена в электронный вид, за счет информатизации рабочего процесса оптимизирована работа медицинских сестер. Внутри поликлиники сформируют чёткую логистику для родителей маленьких пациентов, снаружи появится "бегущая строка" с информацией о вакцинации, прохождении диспансеризации, алгоритме действий при повышенной температуре у ребёнка.



В правительстве отчитались о том, что в поликлинике ЦГКБ уже оперативно организованы отдельный кабинет для вызова врачей на дом, регистратура для диспансерных больных. Подготовлен дизайн-проект по изменению внешнего вида регистратуры, для ее работы приобретены 15 современных компьютеров, обновлены средства защиты информации. В рамках проекта в поликлинике также будет создан кол-центр, увеличено число инфокиосков и экранов с необходимой информацией.



С февраля этого года позитивный опыт двух поликлиник начнут распространять и на другие амбулаторно-поликлинические учреждения Калининграда и области.

"Что касается затрат, то мы видим, что большая эффективность получается именно от оптимизации процесса — принятия логистических решений, перестройки IT-системы и работы медперсонала, сокращения документооборота, — отметил врио губернатора Антон Алиханов. — И я надеюсь, что для удобства и создания комфортных условий пациентам нам удастся распространить этот опыт и в других учреждениях здравоохранения по всей области".



Пилотный проект реализуется в регионе с декабря 2016 года при поддержке Министерства здравоохранения РФ и госкорпорации "Росатом" на базе двух поликлиник. Срок окончания — апрель 2017 года. Напомним, в рамках проекта калининградских врачей Пилотный проект реализуется в регионе с декабря 2016 года при поддержке Министерства здравоохранения РФ и госкорпорации "Росатом" на базе двух поликлиник. Срок окончания — апрель 2017 года. Напомним, в рамках проекта калининградских врачей научат избегать конфликтов с пациентами.