В Калининградской области не хватает средств на строительство новых поликлиник

У властей Калининградской области нет средств на строительство новых медицинских учреждений. Об этом в понедельник, 16 января, во время рабочего выезда сообщил врио губернатора Антон Алиханов.
В городской детской поликлинике № 6 на ул. Горького закреплено порядка 21 тыс. человек. По нормативам она рассчитана всего на 8 тыс. пациентов. Говоря о строительстве новых учреждений глава региона сказал, что участки под возведение в области есть.
"У нас есть подобранные участки, другое дело, что средств на это пока не совсем хватает. Есть определённая надежда на программу приватизации, и по дальнейшей проектной застройке была идея, пытаемся её реализовать", – сообщил Алиханов.
Ранее врио губернатора Калининградской области предлагал
обязать застройщиков вместе с реализацией крупных проектов возводить школы и поликлиники. По его словам, такая практика широко применяется в Москве.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.