В Калининградской области не хватает средств на строительство новых поликлиник

У властей Калининградской области нет средств на строительство новых медицинских учреждений. Об этом в понедельник, 16 января, во время рабочего выезда сообщил врио губернатора Антон Алиханов.

В городской детской поликлинике № 6 на ул. Горького закреплено порядка 21 тыс. человек. По нормативам она рассчитана всего на 8 тыс. пациентов. Говоря о строительстве новых учреждений глава региона сказал, что участки под возведение в области есть.



"У нас есть подобранные участки, другое дело, что средств на это пока не совсем хватает. Есть определённая надежда на программу приватизации, и по дальнейшей проектной застройке была идея, пытаемся её реализовать", – сообщил Алиханов.