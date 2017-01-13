В Минздраве назвали самую проблемную детскую поликлинику Калининграда
По количеству поступающих жалоб на качество обслуживания от населения из всех детских поликлиник Калининграда лидирует поликлиника № 1 на набережной Адмирала Трибуца. Об этом 13 января сообщила врио министра здравоохранения области Людмила Сиглаева в эфире радиостанции "Комсомольская правда — Калининград".
По словам чиновницы, изначально, когда Калининградская область вошла в число трёх регионов, принимающих участие в проекте "Вежливая поликлиника", реализовывать его собирались именно на базе детской поликлиники № 1.
"Мы думали, что возьмём в проект эту поликлинику, но потом решили, что не будем этого делать. Это ещё раз подчеркивает ситуацию с большим рядом имеющихся вопросов по организации работы в этой поликлинике", — отметила Сиглаева.
Врио министра подчеркнула, что восьми педиатров, которые сейчас обслуживают двадцать участков в этой поликлинике, конечно же, недостаточно, чтобы оказывать полноценные услуги. Этот вопрос Сиглаева предложила решать путём увеличения количества среднего медперсонала. В поликлинике на одного врача должно приходиться порядка четырёх медсестер, и этого показателя рассчитывают достичь к 2020 году.
Напомним, в Минздраве также рассказали
, когда начнут решать вопрос с очередями в калининградских поликлиниках. Новая система должна заработать уже в марте-апреле 2017 года.
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