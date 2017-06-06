Ярошук: Последний раз празднуем День города у Дома Советов
Александр Подгорчук / Архив Клопс.Ru
В этом году День города последний раз пройдёт на ставшем традиционным месте — у Дома Советов. Об этом во время пресс-конференции во вторник, 6 июня, заявил Александр Ярошук.
"Последний День города на этом месте. Затем будем все праздники проводить там, на стадионе, на площади рядом. Здесь уже в следующем году, надеюсь, пойдёт какое-то строительство (Прим. ред. — восстановление Дома Советов). Да там и место получше будет", — подчеркнул глава Калининграда.
В прошлом году градоначальник заявил, что после того как территория возле стадиона, который строится к ЧМ-2018, будет облагорожена, все массовые городские мероприятия будут проводиться на Октябрьском острове
. По словам градоначальника, необходимость переносить место проведения массовых мероприятий в Калининграде назрела давно, так как прежние уже не вмещают всех желающих принять в них участие горожан.
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