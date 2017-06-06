Организаторы Дня города предложили уличным музыкантам спеть в Сквере энергетиков

Организаторы Дня города предложили уличным музыкантам оставлять свои заявки на участие в праздновании. Об этом во время пресс-конференции во вторник, 6 июня, заявил главный режиссёр праздника "День города — 2017" Александр Перебейнос.

"Сквер энергетиков будет полностью отдан на растерзание молодёжным объединениям, перформансам. Благодаря активности горожан мы доросли до целого сквера. Сразу оговорюсь, что у нас заранее разрешается работать в шляпу. Лишь бы ваш профессиональный уровень позволял. Если не будет позволять, то в эту шляпу не будут никто кидать", — отметил Перебейнос.

По словам пресс-атташе Дня города — 2017 Оксаны Акмаевой, заявку на участие можно оставить на сайте ялюблюкалининград.рф.

"Мы предусматриваем участие уличных музыкантов. Они не представлены в нашем в городе в большом количестве, поэтому призываем желающих подавать заявки. Здесь будут звучать улицы", — заявила Акмаева.

На участие в Дне города в этом году подали 67 заявок от горожан в возрасте от 3 до 60 лет. После тщательного отбора было принято решение о включении в план праздничных мероприятий 22 участников. Калининградцы выступят на сцене у памятника землякам-космонавтам.