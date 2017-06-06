В День города рестораны вдоль пешеходной зоны предложат "завтрак по-калининградски"

В День города рестораны вдоль пешеходной зоны предложат гостям "завтрак по-калининградски". Об этом во время пресс-конференции по подготовке к празднику во вторник, 6 июня, заявил Александр Ярошук.



"9 июля рестораны вдоль пешеходной зоны будут работать с 10 утра, завтрак по-калининградски, чтобы горожане с детьми, родными могли провести утро вместе", — отметил глава города.



К празднику рестораторы подготовили специальное меню. Организаторы перенесли все точки с фастфудом в одно место — к стадиону "Балтика".