Россияне могут отправить вопросы на "Прямую линию" с Путиным через "ВКонтакте"
Владимир Путин
Фото: официальный сайт президента России
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила чат-бота, при помощи которого пользователи могут отправлять вопросы на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. Жители страны получили возможность написать о проблемах, которые их волнуют, на официальной странице
мероприятия в соцсети.
В 2017 году такой чат-бот впервые организован таким образом, что пользователи "ВКонтакте" могут прислать не только текстовое сообщение, но и видеообращение. Если вопрос будет отобран, то с его автором свяжутся по номеру телефона, указанному в чат-боте.
На официальном сайте Mail.ru Group отметили
, что в официальном сообществе в соцсети будет проходить трансляция "Прямой линии". "В 2016 году пользователи "ВКонтакте" впервые приняли участие в "Прямой линии": редакторы программы получили почти 100 тысяч обращений из социальной сети", — напомнили в Mail.ru Group.
Ранее сообщалось, что "Прямая линия" с Путиным состоится 15 июня
. Её будут транслировать телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Мероприятие начнётся в 12:00 по московскому времени. В ходе общения с россиянами глава государства ответит на интересующие их вопросы. Речь будет идти об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также о международной обстановке.
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