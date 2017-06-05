Россияне могут отправить вопросы на "Прямую линию" с Путиным через "ВКонтакте"

Социальная сеть "ВКонтакте" запустила чат-бота, при помощи которого пользователи могут отправлять вопросы на "Прямую линию" с президентом Владимиром Путиным. Жители страны получили возможность написать о проблемах, которые их волнуют, на официальной странице мероприятия в соцсети.



В 2017 году такой чат-бот впервые организован таким образом, что пользователи "ВКонтакте" могут прислать не только текстовое сообщение, но и видеообращение. Если вопрос будет отобран, то с его автором свяжутся по номеру телефона, указанному в чат-боте.



На официальном сайте Mail.ru Group На официальном сайте Mail.ru Group отметили , что в официальном сообществе в соцсети будет проходить трансляция "Прямой линии". "В 2016 году пользователи "ВКонтакте" впервые приняли участие в "Прямой линии": редакторы программы получили почти 100 тысяч обращений из социальной сети", — напомнили в Mail.ru Group.