Представители "Яндекс.Деньги": российские магазины смогут принимать платежи через ботов в Telegram

Российские магазины смогут принимать платежи с помощью ботов в мессенджере Telegram. Об этом сообщили представители "Яндекс.Деньги", передаёт vc.ru

Сообщается, что для приёма оплаты компании нужно подключиться к "Яндекс.Кассе". Затем создать и активировать специального Telegram-бота, который будет общаться с клиентами.

"Активировать Telegram-бота магазин или сервис может через чат с @BotFather. Дальше во вкладке "Payments" ("Платежи") нужно выбрать "Яндекс.Кассу" в качестве платёжного провайдера и ввести уникальный идентификатор shopid, который назначает "Касса". Как только бот будет настроен, приём оплаты включится автоматически", — сообщили в пресс-службе "Яндекс.Деньги".

Отмечается также, что интернет-магазин сможет менять сценарий покупки. У клиента можно будет уточнить время доставки, предложить ему дополнить заказ другими товарами, спросить номер телефона и сделать скидку в честь дня рождения.