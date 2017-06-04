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Главная Новости Общество

В Кремле сообщили, когда пройдёт "Прямая линия" с Путиным

10:42
  846 5
Фото: Президент России
Ежегодная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 4 июня.
 
"Прямая линия" выйдет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Сообщается, что в ходе общения с россиянами глава государства ответит на интересующие их вопросы. Речь будет идти об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановке.
 
"Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт, либо специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик", – говорится в сообщении.
 
Вопросы принимаются с 4 июня, с 8:00 по московскому времени, и вплоть до окончания программы. Самые актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.
 
"Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.
 
Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков", – отмечают в пресс-службе Кремля.
 
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в 2017 году "Прямая линия" президента России состоится не в апреле, как это было в предыдущие годы, из-за рабочего графика Владимира Путина.
 
В 2016 году "Прямая линия" с Путиным вызвала рекордную скорость реакции официальных лиц. За 3 часа 40 минут президент ответил на 80 вопросов россиян.
 

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5 комментариев Правила комментирования

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ostrov
ostrov #
11:50
очередной сеанс гипноза для бандерлогов)))
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Доитель молока любимых Мамокккк
Доитель молока любимых Мамокккк #
12:08
СОберут всю деревенщину,Зеков и слабоумных и начнут мозги полоскать.
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ostrov
ostrov #
12:08
анатолий кашпировский и алан чумак нервно курят в стороне)))) банки с водой не забудьте поставить у телевизоров.
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мы разные
мы разные #
15:05
Вот что пишет ТОП НЬЮС по этому поводу : " директор "Левада-центра" Лев Гудков объяснил это массовыми протестами, прокатившимися по России в конце марта, и о которых Путин "явно говорить не хочет".

"Тема коррупции очень взрывоопасная. Это бросает тень не столько на Дмитрия Медведева, сколько на самого Владимира Путина. Коррупционный скандал - это не только расследование Алексея Навального. Фильм лег на уже растущие снизу негативные настроения. По моим подсчетам, которые на самом деле преуменьшены, только за последние два года появилось 750-800 сообщений о коррупционных скандалах", - сказал специалист.

Аналогичное мнение выразил социолог Игорь Эйдман: Кремль не хочет, чтобы в эфир "прорвались" вопросы о коррупции и протестах. Также он поделился прогнозом на этот счет в своем блоге:"Путин может по отработанной в 2014 году технологии попытаться "сменить повестку" - отвлечь людей от протестного движения с помощью новой внешнеполитической военной авантюры. В этом самая большая угроза дня".
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Inssider
Inssider #
15:31
Уже всем понятно - впереди бесславная агония уголовного режима воров в законе из чиновной номенклатуры и агентов ЦРУ из продажной гебни.
И все больше оснований полагать, что это будет агонией всей страны!
Страна была не только до основания разграблена, но преднамеренно оставлена без промышленности.
Недаром Обама хвастливо заявил, что они "оставили Россию с разованной вклочья экономикой".
Ни на что путное этот безпутный троечник никогда не был способен и всем будет только лучше, а крови в стране прольется меньше, если он как можно быстрее отправится в ад!
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