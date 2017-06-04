В Кремле сообщили, когда пройдёт "Прямая линия" с Путиным

Ежегодная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в воскресенье, 4 июня.

"Прямая линия" выйдет в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Сообщается, что в ходе общения с россиянами глава государства ответит на интересующие их вопросы. Речь будет идти об общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановке.

"Задать свой вопрос можно позвонив по телефону, отправив СМС или ММС-сообщение, а также через сайт, либо специальное мобильное приложение. Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к президенту, записав видеоролик", – говорится в сообщении.

Вопросы принимаются с 4 июня, с 8:00 по московскому времени, и вплоть до окончания программы. Самые актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира.

"Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Звонок с городских и мобильных телефонов — бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков", – отмечают в пресс-службе Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что в 2017 году "Прямая линия" президента России состоится не в апреле , как это было в предыдущие годы, из-за рабочего графика Владимира Путина.