Песков рассказал, когда в 2017 году состоится "прямая линия" Путина

В 2017 году "прямая линия" президента России состоится не в апреле, как это было в предыдущие годы. Об этом сообщает "Интерфакс".



Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что перенос мероприятия связан с рабочим графиком Владимира Путина. "Обычно мы делаем её в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа", — заявил Песков.