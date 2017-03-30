Песков рассказал, когда в 2017 году состоится "прямая линия" Путина
Владимир Путин
Фото с сайта Kremlin.ru
В 2017 году "прямая линия" президента России состоится не в апреле, как это было в предыдущие годы. Об этом сообщает
"Интерфакс".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что перенос мероприятия связан с рабочим графиком Владимира Путина. "Обычно мы делаем её в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа", — заявил Песков.
"Прямая линия" — телевизионная передача с участием Владимира Путина. Глава государства отвечает на вопросы жителей страны, которые люди присылают в редакцию. Граждане задают вопросы из студии и при помощи телемостов. Первые десять "прямых линий" проводили осенью или в декабре. С 2013 года — в апреле. В 2017 году пройдёт 15-я "прямая линия". В прошлом году мероприятие прошло 14 апреля
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