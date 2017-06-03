Роструд назвал самую востребованную профессию в России

Инженер – самая востребованная профессия в стране, считает глава Роструда Всеволод Вуколов. Об этом сообщает "РИА Новости"
в субботу, 3 июня.
Такое заявление глава ведомства сделал во время Петербургского международного экономического форума — 2017. По мнению Вуколова, именно специалистов-инженеров сложнее всего найти руководителям российских предприятий.
"Они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства", — сказал Вуколов.
При этом глава Роструда добавил, что рынок труда стабилизируется, а количество безработных снижается. Поэтому ещё одной важной для ведомства задачей является работа над качеством предлагаемых вакансий.
Как ранее писал Клопс.Ru, в Министерстве труда назвали
самые высоко- и низкооплачиваемые в России профессии. Самый высокий уровень заработной платы в 2016 году оказался у финансистов (там средняя зарплата — 78 311 рублей), а меньше всего получают работники сельского хозяйства, а также задействованные в охоте и лесной отрасли (тут средняя зарплата — 21 445 рублей).
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